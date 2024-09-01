СК пообещал установить военных ВСУ, причастных к обстрелам Белгородчины

Следователи СК России займутся расследованием очередных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В посте отмечается, что в результате массированного обстрела Белгородской области со стороны украинских военных пострадали 11 мирных граждан, в том числе двое детей.

Следственный комитет России начал расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности виновных в совершении преступлений.

1 сентября при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины была серьезно ранена женщина с двумя маленькими детьми. Первую помощь им оказали случайные прохожие.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что двое детей, пострадавших при атаке украинских войск на Белгород, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на Белгород.