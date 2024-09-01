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В Тель-Авиве начался многотысячный митинг за сделку по заложникам в секторе Газа

РИА: митинг за сделку по заложникам в секторе Газа собрал десятки тысяч человек

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Oren Alon/Reuters

В израильском Тель-Авиве начался митинг, участники которого требуют скорейшего заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Акцию организовали на фоне новостей об обнаружении шести заложников палестинского движения ХАМАС в туннеле города Рафах. Ни одного из них спасти не удалось.

Митингующие требуют не только заключить сделку об освобождении заложников, но и того, чтобы власти Израиля взяли на себя ответственность за случившееся в Рафахе.

Отмечается, что митинг собрал десятки тысяч человек. Это самая крупная армия с 2023 года, когда граждане протестовали против судебной реформы.

Сегодняшним днем протесты не ограничатся: с 2 сентября начнутся забастовки в аэропорту, детских садах, госучреждениях, школах и поликлиниках. К ним также присоединятся сотни частных компаний.

Об обнаружении заложников стало известно 1 сентября. Всех их извлекли 31 августа из подземного туннеля в районе Рафаха в секторе Газа и вернули на израильскую территорию. Среди них числился россиянин Александр Лобанов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже связался с родителями Лобанова и выразил им свои соболезнования.

Ранее Нетаньяху послал в Москву советника для переговоров по заложникам в Газе.

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