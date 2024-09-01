В Госдуме рассказали, когда будет решена проблема с нехваткой учебников в Курске

Министерство просвещения России полностью обеспечит школы Курска учебниками к 15 сентября. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что в Курске решено перевести часть учеников на дистанционное обучение, поэтому возник вопрос о необходимости обеспечить их средствами обучения, включая учебники, планшеты и компьютеры. По ее словам, Минпросвещения гарантировало, что все школы будут полностью обеспечены учебниками к 15 сентября.

Лантратова подчеркнула, что до начала учебного года школьники будут учиться в онлайн-формате, поэтому к 2 сентября все получат флешки с цифровыми версиями учебников.

Депутат подчеркнула, что в Курске уже работают почти 200 психологов, и дополнительно был выделен отряд специалистов для оказания психологической помощи населению.

До этого координатор Курского регионального отделения ЛДПР Алексей Томанов выступил с предложением обклеить окна школ и детских садов в Курске бронированной пленкой для защиты от воздействия взрывной волны при возможных обстрелах.

Ранее в Курской области назвали муниципалитеты с дистанционным форматом обучения в школах.