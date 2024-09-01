В Харькове вновь произошел взрыв

В Харькове на востоке Украины снова произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв», — написал он.

Подробностей мэр не сообщил.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар с последующим мощным взрывом был нанесен в Харькове по складу со снарядами, а также по Дворцу Спорта, где базировались Вооруженные силы Украины (ВСУ).

1 сентября украинское издание «Общественное» также сообщало, что на территории Харькова на востоке страны прозвучало как минимум десять взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье заявили об атаке на аэродром ВСУ в Днепропетровской области.