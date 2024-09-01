Дурова заметили со спутницей на прогулке в Париже

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которого во Франции отпустили из-под стражи под залог, заметили на прогулке вместе с его спутницей Юлией Вавиловой на Елисейских полях в Париже. Об этом сообщает Paris Match.

В публикации отмечается, что Дурова заметили на прогулке в эти выходные. Он был одет в темную кожаную куртку и черные солнцезащитные очки.

До этого официальный представитель Федерального ведомства по кибербезопасности Швейцарии (OFCS) Мануэла Зондереггер заявила, что на текущий момент власти Швейцарии не обсуждают вопрос запрета работы мессенджера Telegram на территории страны.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее французские СМИ сообщили о новом расследовании по делу Дурова.