Подростки подожгли машину у дома в Москве

Во дворе дома на западе Москвы подростки подожгли автомобиль BMW. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным информационного ресурса, видео с поджогом неизвестные выложили в свой закрытый канал, назвав это «наказанием». Инцидент произошел во дворе жилого дома по адресу улица Лобачевского, 118. Люди в масках сначала разрисовали припаркованный у здания BMW, а после облили его бензином и подожгли.

Очевидцы пожара вызвали полицию и МЧС. Возгорание потушили, от огня также пострадал соседний автомобиль.

По словам жителей дома, где произошел поджог, теперь они опасаются, что хулиганы могут повредить и их машины.

28 августа в Братске сотрудники полиции задержали местного жителя, который пробрался в автосалон и устроил пожар — злоумышленник сжег два дорогостоящих автомобиля.

До этого в Санкт-Петербурге полицейские задержали серийную поджигательницу автомобилей. Злоумышленница сожгла пять машин в нескольких районах города, женщину задержали в момент очередного поджога в Красногвардейском районе.

Ранее в Туве подросток пытался сжечь чужую машину и получил ожоги.