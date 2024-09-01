Службу управления воздушным движением в Германии атаковали хакеры

Германская служба управления воздушным движением в Лангене, расположенном недалеко от Франкфурта-на-Майне, стала объектом хакерской атаки. Об этом сообщает Bild.

По словам представителя службы, были взломаны офисные коммуникации. На данный момент ведомство принимает защитные меры, подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что воздушное сообщение не пострадало из-за хакерской атаки, оно продолжает работать в обычном режиме.

В публикации отмечается, что инцидент произошел на прошлой неделе. Неизвестно, удалось ли злоумышленникам получить доступ к данным службы, говорится в публикации.

До этого МИД Германии вызвал посла Китая в Берлине из-за кибератаки на Федеральное ведомство по геодезии и картографии ФРГ (BKG), которую совершили в 2021 году.

По словам германского дипломата, сегодня в МИД знают, что контролируемые государством китайские киберпреступники проникли в сеть BKG в целях шпионажа.

Представитель МИД отметил, что немецкое правительство осуждает произошедшую кибератаку.

Ранее в Германии испугались «шпионажа России».