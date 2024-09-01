Стало известно, какие объекты в Белгороде ВСУ атаковали чаще всего

Большинство прилетов во время обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы рядом с жилыми кварталами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По информации источника со слов очевидцев, противник использовал кассетные боеприпасы при обстреле города. Одна из местных жительниц рассказала, что во время атаки сидела на скамейке в нескольких метрах от прилета.

«Сначала была сирена, потом глухой хлопок был, а потом уже такой сильный звук и черное облако», — рассказала женщина корреспонденту.

Жительница одного из многоэтажных домов отметила, что все ее соседи говорят об использовании кассетных боеприпасов,

Другая очевидица рассказала, что после прилета на парковке возле дома загорелся автомобиль. В результате несколько мужчин самостоятельно раздвигали соседние машины, чтобы спасти их от возгорания.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области рассказал, что ВСУ нанесли очередной удар по Белгородской области, сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирных домов, а также балкон в одном из жилых помещений.

Ранее Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ детей.