В Белгороде при обстреле ранило мать с двумя детьми

При обстреле Белгорода ВСУ в воскресенье была серьезно ранена женщина с двумя маленькими детьми. Двое мужчин, Игорь Чеботарев и Александр Бобров, оказавшиеся рядом, поделились с РИА Новости, как оказали им первую помощь.

«Увидел, что мать лежит на земле, а под ней – ее сын. Я заметил, что у него левая нога сильно повреждена. Когда мы подняли женщину, выяснили, что и правая нога также пострадала… Мальчик спросил меня: «Дяденька, я выживу?» Я ответил: «Да, ты выживешь, сейчас перевяжем тебя и ты будешь здоров», — рассказал Бобров, уточнив, что мальчику около 10-11 лет.

Игорь Чеботарев, другой очевидец, также поспешил на помощь. Он заметил, что ранение у мальчика располагалось выше колена. Игорь начал перевязывать ногу жгутом, но, послушав советы прохожих, выбрал бинт для перевязки.

Согласно словам мужчин, пострадал и второй ребенок – примерно полутора лет, у которого была раздроблена ступня.

Что касается матери, она получила ранение в правое бедро, вероятно, осколок повредил артерию, так как было много крови.

«Она потеряла сознание, мы дали ей нашатырь, она пришла в себя, и мы уложили ее на носилки и отнесли в скорую помощь,» – добавил Бобров.

Мужчины отметили, что все трое пострадавших были переданы медикам.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что двое детей, пострадавших при атаке украинских войск на Белгород, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее патриарх Кирилл прокомментировал атаку ВСУ на Белгород.