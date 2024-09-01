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Гладков сообщил о состоянии детей, пострадавших при обстреле ВСУ

Гладков: пострадавшие при атаке ВСУ на Белгород дети в крайне тяжелом состоянии

Двое детей, пострадавших при атаке украинских войск на Белгород, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению главы региона, в медицинские учреждения Белгорода были доставлены 10 пострадавших. Одному из них оказана медицинская помощь на месте, а дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

«В крайне тяжелом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных», — написал Гладков.

По словам губернатора, пострадавшие дети при необходимости будут отправлены на лечение в Москву.

До этого Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Белгородской области. Сработала система противовоздушной обороны, оказались сбиты несколько воздушных целей.

Губернатор подчеркнул, что медицинские бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Москву.

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