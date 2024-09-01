В Израиле 2 сентября состоится общенациональная забастовка

Лидер израильской конфедерации профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Давид объявил о проведении однодневной всеобщей забастовки в понедельник, 2 сентября, с требованием к властям страны добиваться немедленного освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Выступление профсоюзного лидера было показано в эфире телеканала i24.

Бар-Давид призвал израильтян выйти на улицы и призвал все экономические организации принять участие в забастовке.

Глава конфедерации высказал мнение о том, что соглашение об освобождении заложников задерживается из-за «политических факторов». Он отметил, что такое ощущение сложилось у него после общения с израильскими официальными лицами, включая представителей органов безопасности.

Сообщается, что с 08:00 понедельника главный аэропорт страны, Бен-Гурион, прекратит принимать и отправлять самолеты.

1 сентября Армия обороны Израиля сообщила об обнаружении нескольких тел заложников в секторе Газа. Речь идет о заложниках, похищенных радикалами 7 октября 2023 года.

Ранее Нетаньяху послал в Москву советника для переговоров по заложникам в Газе.