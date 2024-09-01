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Компания Ахметова оставила в России 1,5 км железнодорожного полотна

РИА: в РФ арестовали 1,5 км ж/д полотна, принадлежащего компании Ахметова

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Восточное межрегиональное CУТ СК России

Участки железнодорожных путей в Белгороде, принадлежащие компании «Метинвест Евразия», которую ассоциируют с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, арестованы до декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных разбирательств, данные налоговых органов и открытые базы данных.

Кроме того, под арест попала недвижимость в Севастополе и Симферополе.

По информации из публичных источников, Ринат Ахметов является собственником группы SCM Holdings Limited, которая включает в себя металлургический холдинг «Метинвест». Следствие установило, что представители руководства и бенефициары SCM Holdings Limited осуществляли переводы средств с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», зарегистрированного в Москве, военнослужащим украинских вооруженных сил и другим военным формированиям Украины.

Накануне стало известно, что имущество бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, задержанного по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот», может быть конфисковано в пользу государства.

До этого сообщалось, что три московских бизнес-центра, принадлежавшие банкиру Алексею Хотину, обвиняемому в многомиллиардной растрате, переведены на баланс государства.

Ранее имущество двух бывших украинских портов передали в собственность России.

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