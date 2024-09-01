Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минздрав Палестины отреагировал на операцию ВС Израиля

Минздрав Палестины повысил готовность подразделений из-за операции ВС Израиля

close
Adel Al Hwajre/Global Look Press

Министерство здравоохранения Палестины приняло решение повысить уровень готовности во всех своих подразделениях. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице министерства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ведомство отмечает, что такое решение было принято на фоне чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за проведения израильскими военными контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.

«Ввиду сложной экстренной ситуации в стране министерство здравоохранения объявило о повышении уровня готовности и мобилизации всех медицинских бригад», — говорится в сообщении.

По данным минздрава, бригады будут задействованы для преодоления чрезвычайных обстоятельств на всех своих объектах, а также в частных медицинских центрах.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по группе вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС.

В ЦАХАЛ добавили, что указанный объект инфраструктуры использовался членами ХАМАС для планирования и осуществления атак на армию Израиля.

Ранее Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками из-за уступок палестинцам.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами