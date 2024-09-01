Минздрав Палестины отреагировал на операцию ВС Израиля

Министерство здравоохранения Палестины приняло решение повысить уровень готовности во всех своих подразделениях. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице министерства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ведомство отмечает, что такое решение было принято на фоне чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за проведения израильскими военными контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.

«Ввиду сложной экстренной ситуации в стране министерство здравоохранения объявило о повышении уровня готовности и мобилизации всех медицинских бригад», — говорится в сообщении.

По данным минздрава, бригады будут задействованы для преодоления чрезвычайных обстоятельств на всех своих объектах, а также в частных медицинских центрах.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по группе вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС.

В ЦАХАЛ добавили, что указанный объект инфраструктуры использовался членами ХАМАС для планирования и осуществления атак на армию Израиля.

Ранее Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками из-за уступок палестинцам.