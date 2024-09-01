Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Общественники Германии призвали власти выступить за прекращение огня на Украине

Общественники ФРГ просят Берлин и Париж выступить за прекращение огня на Украине

close
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Объединение общественных деятелей Германии под названием «Группа Новое начало» (Gruppe Neubeginn) опубликовало открытое письмо в газете Berliner Zeitung с призывом к Берлину и Парижу выступить за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены группы требуют сложить оружие и призывают ФРГ, Францию и их европейских партнеров выдвинуть конкретные предложения как Украине, так и Российской Федерации.

«Наша цель – добиться прекращения огня и организовать мирные переговоры без выдвижения предварительных условий. Безопасность можно обеспечить лишь совместными усилиями!» – подчеркивается в заявлении по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны.

Авторы письма предупреждают, что угроза ядерного конфликта растет с каждым днем, при этом они указывают на то, что военное решение текущего кризиса невозможно.

Под обращением подписались 28 человек, среди которых есть политики, ученые и журналисты.

До этого обозреватели немецкой газеты Bild Юлиан Репке и Филипп Пятов написали в своей статье, что нападение ВСУ на Курскую область не изменит ход украинского конфликта, поскольку Россия продолжает добиваться медленного, но стабильного успеха на нескольких участках фронта.

Ранее в Германии выступили против поставок оружия Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами