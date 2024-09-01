Объединение общественных деятелей Германии под названием «Группа Новое начало» (Gruppe Neubeginn) опубликовало открытое письмо в газете Berliner Zeitung с призывом к Берлину и Парижу выступить за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены группы требуют сложить оружие и призывают ФРГ, Францию и их европейских партнеров выдвинуть конкретные предложения как Украине, так и Российской Федерации.

«Наша цель – добиться прекращения огня и организовать мирные переговоры без выдвижения предварительных условий. Безопасность можно обеспечить лишь совместными усилиями!» – подчеркивается в заявлении по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны.

Авторы письма предупреждают, что угроза ядерного конфликта растет с каждым днем, при этом они указывают на то, что военное решение текущего кризиса невозможно.

Под обращением подписались 28 человек, среди которых есть политики, ученые и журналисты.

До этого обозреватели немецкой газеты Bild Юлиан Репке и Филипп Пятов написали в своей статье, что нападение ВСУ на Курскую область не изменит ход украинского конфликта, поскольку Россия продолжает добиваться медленного, но стабильного успеха на нескольких участках фронта.

Ранее в Германии выступили против поставок оружия Украине.