Огромный медведь напал на человека в Алтайском крае

В Кытмановском районе Алтайского края во время охоты на лесничего напал медведь. Об этом сообщает газета «Наш город Заринск».

«Медведь серьезно ранил мужчину, сейчас он находится в больнице. По информации наших читателей, медведь был темного окраса и огромного размера — 265 сантиметров», — говорится в публикации.

По данным издания, животное было ликвидировано. Также стало известно, что это первый трагический случай нападения животного на человека за последние несколько лет.

Газета среди прочего утверждает, что медведи стали близко подходить к населенным пунктам. Источник утверждает, что жители разных деревень сталкивались с медведями, как в Кытмановском районе, так и соседних — Залесовском и Заринском.

До этого в Республике Башкортостан местный житель, отдыхавший на воде с семьей, заснял медведя, который вплавь пересекал Нугушское водохранилище. Видеокадры с плывущим зверем мужчина разместил в одном из мессенджеров. Оно быстро разошлось по социальным сетям.

Ранее волк пытался за горло утащить семилетнего мальчика из дома.