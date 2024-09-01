Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто в одном направлении

По Крымскому мосту временно перекрыто движение автотранспорта в сторону Керчи. Об этом пишет оперативный Telegram-канал инфоцентра, сообщающий о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту в направлении Керчи временно приостановлено», – говорится в сообщении.
При этом в направлении Тамани движение продолжается в штатном режиме, подчеркнули в инфоцентре.
29 августа движение по Крымскому мосту также было перекрыто.
Днем ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), работает противовоздушная оборона (ПВО).
27 августа Следственный комитет РФ, расследующий теракт на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года, установил, что некоторые организаторы и исполнители преступления находятся за пределами России.
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