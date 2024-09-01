Против советского диссидента Скобова возбудили новое дело

Против историка Александра Скобова (признан в РФ иностранным агентом) возбудили еще одно дело об оправдании терроризма. Об этом сообщила его жена Ольга Щеглова на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Щегловой, дело было возбуждено 28 августа.

В апреле суд Санкт-Петербурга отправил Скобова в следственный изолятор по обвинению в оправдании терроризма и призывах к нему. Поводом для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале историка. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов усмотрели оправдание терроризма в сообщениях, опубликованных в период с 17 июля 2023 года — в этот день Крымский мост был атакован беспилотниками — по февраль 2024-го.

Скобову 66 лет. В 1970-1980-е годы он привлекался к уголовной ответственности по статье об антисоветской агитации. В 90-е протестовал против войны в Чечне. 22 марта 2024 года Скобов был включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

28 августа российского бойца ММА Ильяса Якубова внесли в список экстремистов. 22 ноября 2023 года его задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма. Причиной для этого стали видеозаписи, которые он выкладывал в своих социальных сетях в октябре. В одном из роликов он наложил цитаты террориста Шамиля Басаева, который стоял за крупными терактами на территории России.

Ранее стало известно, что дело Панина о публичном призыве к терроризму рассмотрит военный суд.