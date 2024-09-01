В США рассказали о совместной операции двух стран по задержанию Дурова

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что задержание сооснователя Telegram Павла Дурова стало результатом совместной операции Франции и США. Об этом сообщает ТАСС.

Джонсон подчеркнул, что действия Дурова не являются противозаконными, но вызывают беспокойство у западных правительств. Вся ситуация с его задержанием напоминает ситуацию с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, добавил экс-аналитик.

Он считает, что те, кто стоят за задержанием Дурова, пытаются наказать его за то, что делают другие люди.

До этого официальный представитель Федерального ведомства по кибербезопасности Швейцарии (OFCS) Мануэла Зондереггер заявила, что на текущий момент власти Швейцарии не обсуждают вопрос запрета работы мессенджера Telegram на территории страны.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взятпод судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее французские СМИ сообщили о новом расследовании по делу Дурова.