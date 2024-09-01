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В Рыбинске перекрыли въезды в один из районов города

В Рыбинске из-за авиационной опасности перекрыли въезды в один из районов города

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Рыбинске из-за сигнала авиационной опасности перекрыли въезды в один из районов города. Об этом сообщает Telegram-канал портала 76.ru со ссылкой на читателя.

Уточняется, что перекрыт оказался проезд на седьмом километре по пошехонской дороге, у бывшего пункта полиции. По словам горожан, ограничения также коснулись спального микрорайона Волжский и Переборов.

В министерстве региональной безопасности сообщили, что утром 1 сентября в боевую готовность были приведены силы и средства противовоздушной обороны, а также подразделения министерства обороны, экстренных оперативных служб и правоохранительных органов.

26 августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что украинские войска пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в регионе.

До этого также стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили два дрона Вооруженных сил Украины над Брянской и Ярославской областями.

Ранее российские военные уничтожили беспилотники ВСУ над двумя регионами РФ.

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