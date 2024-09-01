За неделю в Курской области девять населенных пунктов очистили от боеприпасов

В МЧС России сообщили, что в Курской области девять населенных пунктов обследовано и очищено от взрывоопасных предметов группами разминирования. Заявление приводит ТАСС.

«За неделю группами разминирования обследованы и очищены от взрывоопасных предметов 9 населенных пунктов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обезврежено и уничтожено более 150 боеприпасов.

До этого сообщалось, что пиротехники МЧС РФ обнаружили на территории Курской области суббоеприпасы кассетного снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В заявлении отмечается, что за минувшие сутки сотрудники экстренных служб обследовали два населенных пункта в Курской области. Они искали взрывоопасные предметы, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают на регион. По информации МЧС РФ, всего с начала работ на территории Курской области специалисты очистили от взрывоопасных предметов 22 гектара земли. Число обезвреженных за это время снарядов превысило 300 штук.

Ранее на Украине признали, что использовали HIMARS для ударов по Курской области.