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На Камчатке продолжают искать людей, находившихся на борту упавшего Ми-8

СК РФ: поиски пяти человек с упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 продолжаются

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Телеграм-канал «МЧС России»

Сотрудники профильных служб ищут пятерых человек, находившихся на борту разбившегося в Камчатском крае вертолета Ми-8. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Из заявления следует, что в настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Вместе с этим в зоне крушения воздушного судна продолжается поисково-спасательная операция.

«Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ расследуется уголовное дело по факту крушения Ми-8», — говорится в публикации.

31 августа вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа, пропал в Камчатском крае. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка, но исчезло с радаров спустя пять минут после вылета.

Поиски продолжались в течение двух дней. 1 сентября сотрудники экстренных служб обнаружили вертолет в лесной местности. По предварительной информации, Ми-8 рухнул из-за ошибки пилотов. В условиях плохой видимости воздушное судно могло врезаться в сопку.

К текущему моменту спасатели нашли 17 человек из числа находившихся на борту людей. Никто из них не выжил.

Ранее журналисты выяснили, что в потерпевшем крушение Ми-8 мог находиться финансовый директор Российского футбольного союза (РФС).

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