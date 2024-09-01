Пенсионерка месяц помогала мошенникам ловить «преступников» и лишилась 9,2 млн рублей

В Выборгском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства похищения крупной суммы денег у пенсионерки, женщина передала курьеру 9,2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением в правоохранительные органы 31 августа обратилась 82-летняя жительница Петербурга. Она сообщила, что с 1 августа общалась по телефону с неизвестными, которые убедили ее оказать помощь в поиске киберпреступников.

Аферисты заставили пенсионерку снять со счетов все имеющиеся накопления и передать курьеру. Петербурженка сложила деньги в конверт и передала 9,2 млн рублей неизвестному. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что 60-летний житель Красноярска поверил телефонным аферистам и перевел им 6,8 млн рублей. Мужчина отправил мошенникам личные сбережения и оформил несколько кредитов. Также под давлением мошенников мужчина заложил собственный автомобиль, за что получил 1 млн руб. и отправил его на продиктованный обманщиком счет.

Ранее россиянка сделала более 20 переводов мошенникам на более чем 10 млн рублей.