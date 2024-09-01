В Тульской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, инцидент случился в Воловском районе на 287-м километре трассы.

Пострадали водители, одного из них госпитализировали. Авария обошлась без трагедий, и пассажиры за медицинской помощью не обращались. Все 37 человек доставят до места назначения попутным транспортом.

В этот же день на федеральной автодороге в Нижегородской области произошло ДТП. По данным издания NN.ru, минивэн влетел в отбойник на 357 километре трасса М-12 рядом с Навашино.

До этого сообщалось, что в Саратовской области произошло ДТП с участием поезда. Автомобиль выехал на переезд в момент, когда рядом находился поезд. Машинист обратил внимание на водителя и попытался затормозить, но не успел. В результате пострадали два человека, в том числе и пассажир машины. Водителя направили в больницу.

Ранее в Амурской области поезд сбил трех пьяных мужчин.