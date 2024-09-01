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В Ростовской области загорелась сухая растительность

Сухая трава загорелась под Новочеркасском в Ростовской области

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Пожар произошел в районе города Новочеркасска в Ростовской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В материале уточняется, что пламя охватило сухую траву.

«Существует угроза распространения огня на хутор Яново-Грушевский», — сказал источник агентства.

Он добавил, что на этом фоне власти приняли решение эвакуировать население. В настоящее время специалисты готовятся вывозить людей в безопасные районы.

28 августа в Аксайском районе Ростовской области загорелись камыш и сухая трава. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

Всего к ликвидации огня привлекли 20 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники. К вечеру специалистам удалось сначала локализовать возгорание, а затем полностью его ликвидировать.

27 августа в селе Журавка в Воронежской области произошел природный пожар. Изначально в населенном пункте загорелась растительность, но позже пламя перекинулось на жилые дома. Комментируя ситуацию, губернатор региона Александр Гусев пообещал оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь.

Ранее в Иркутской области оштрафовали мужчину, случайно спалившего 18 гектаров леса на озере Байкал.

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