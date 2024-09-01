Сбер провел дни открытых дверей для детей сотрудников к началу учебного года

Сбер в конце каникул провел традиционные дни открытых дверей для детей сотрудников в Москве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что в течение 4 дней три офиса СберСити на Кутузовском проспекте и кассово-инкассаторский центр на Волгоградском проспекте посетило почти 4 тыс. юных гостей в возрасте от 6 до 12 лет и столько же их родителей-сотрудников.

Как подчеркнула старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбера Наталья Дудина, Сбер — это больше чем работа. По ее словам, банк каждый год проводит дни открытых дверей для детей, чтобы они смогли увлекательно провести рабочий день в Сбере и открыть двери в будущее.

«Ребята с интересом знакомятся с миром профессий Сбера, продуктами и технологиями, которые создают их родители. Надеюсь, такие встречи помогают нашим детям задуматься о своем призвании и начать движение к делу своей мечты», — сказала она.

Так, в офисе на Кутузовском проспекте ребята вместе с родителями прошли квест по СберВселенной, в ходе которого они познакомились с профессиями, продуктами и сервисами Сбера и его партнеров. Вместе с гостями на квесте были СберКот, Чебурашка и Громозека.

После квеста ребята поучаствовали в познавательных мастер-классах. Там они получили навыки продуктивного общения и поучаствовали в мастер-классе СберОбразования «Развиваем креативное мышление», сделали физическую разминку со СберЗдоровьем, а также научились раздельному сбору мусора.

В свою очередь, в рамках экскурсии в здании на Волгоградском проспекте дети вместе с волонтерами познакомились с инкассаторами, узнали об их работе, примерили бронежилеты и увидели учебный тир, а также рассмотрели спецконтейнер и бронированную инкассаторскую машину.

Напомним, дни открытых дверей стали традиционным ежегодное мероприятием для детей сотрудников Сбера, которое проводит блок «Люди и культура» уже восьмой год подряд в офисах банка по всей стране. Праздник направлен на развитие детско-родительских отношений и рост заинтересованности детей актуальными профессиями.