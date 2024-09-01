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Пожарные ликвидировали возгорание в Тверской области на месте атаки БПЛА

«Пул69»: пожар на месте атаки БПЛА в Тверской области полностью потушен

В Конаковском округе Тверской области пожарные полностью ликвидировали возгорание на месте атаки беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул69».

По данным информационного ресурса, пострадавших нет, на месте работают спецслужбы.

До этого правительство Тверской области со ссылкой на губернатора Игоря Руденю сообщало, что пожар после атаки беспилотников на Конаковский округ региона был локализован.

Уточнялось, что в общей сложности в районе Конаково системы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников.

В ночь на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 158 украинских дронов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль под Белгородом.

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Атаки БПЛА на Россию
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