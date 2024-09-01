В Росавиации рассказали, кто будет расследовать крушение вертолета на Камчатке

Расследование крушения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, расследование будет вестись в соответствии с «Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», которые были утверждены постановлением правительства РФ от 18 июня 1998 года.

Кореняко отметил, что ключевой целью следственных действий является установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем.

До этого в пресс-службе МЧС сообщили, что на месте крушения вертолета на Камчатке нашли 17 тел.

Инцидент произошел 31 августа в Камчатском крае. Сообщалось о пропаже Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка.

Сразу после исчезновения Ми-8 в регионе была организована поисково-спасательная операция. Поисковые мероприятия продолжаются уже второй день. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что в настоящее время в поисках задействованы 60 сотрудников экстренных служб, а также 15 единиц специальной техники.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения Ми-8.