Губернатор Камчатки прокомментировал крушение вертолета

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в Telegram-канале, что обломки разбившегося вертолета Ми-8 обнаружили на сопке на высоте 900 метров.

По его словам, к вылету на место крушения готовят дополнительный борт МЧС, также продолжается наземная операция.

Крушение вертолета произошло 31 августа в Камчатском крае. Сообщалось, что пропал Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка.

Сразу после исчезновения Ми-8 в регионе была организована поисково-спасательная операция. Поисковые мероприятия продолжаются уже второй день. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что в настоящее время в поисках задействованы 60 сотрудников экстренных служб, а также 15 единиц специальной техники.

Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что по предварительным данным, причиной крушения вертолета стала ошибка экипажа.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения Ми-8.