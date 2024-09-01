В московском аэропорту вводили ограничения на фоне атаки БПЛА

Руководство московского аэропорта Домодедово ночью вводило временные ограничения на посадку и отправление самолетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

В материале подчеркивается, что соответствующее решение было принято ради обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Вылеты и прилеты осуществляются в соответствии с графиком.

При этом во время действия ограничений экипажам 17 самолетов, которые следовали в российскую столицу, пришлось уйти на западные аэродромы. Речь идет об объектах в самой Москве, а также Нижнем Новгороде.

Как сказал источник агентства, в данный момент сотрудники авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов.

До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко рассказал, что ограничения также вводились в столичных аэропортах Внуково и Жуковское. В 9:05 мск воздушные гавани вернулись к обычной работе.

Ночью и утром 1 сентября Москва и область подверглись массированной атаке украинских дронов. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили порядка 10 беспилотников, в том числе в районе нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

Ранее в Воронежской области за ночь сбили больше десяти дронов.