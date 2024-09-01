Жителей Липецкой области предупредили о хлопках из-за ликвидации обломков БПЛА

Сотрудники профильных служб продолжают устранять последствия атаки украинских дронов на Липецкую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

Он подчеркнул, что из-за ликвидации обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) граждане могут слышать громкие хлопки. В частности, это касается жителей территорий, на которых вводился красный уровень опасности.

«Несмотря на беспокойную ночь, последствий на земле практически нет. Самое главное — никто не пострадал», — подчеркнул глава субъекта.

По словам Артамонова, все местные объекты критической инфраструктуры функционируют нормально.

Утром 1 сентября министерство обороны РФ заявило, что ночью в 15 регионах страны перехватили и уничтожили 158 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Четыре из них были нейтрализованы в воздушном пространстве Липецкой области.

До этого Артамонов сообщил о ликвидации одного БПЛА над промышленной зоной в Липецке. Остальные три беспилотника сбили в Грязинском районе региона, а также Липецком и Становлянском муниципальных округах.

Ранее в Липецкой области в целях безопасности ограничили доступ к записям с уличных камер наблюдения.