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В Москве локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Экстренные службы локализовали возгорание в техпомещении МНПЗ

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Предоставлено Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), который находится в столичном районе Капотня. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС РФ.

«Локализовано возгорание. Угрозы для людей и функционирования завода нет», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что сейчас обстановка на территории предприятия спокойная.

Ночью и утром 1 сентября Москва и область подверглись массированной атаке украинских дронов. На подлете к российской столице сбили порядка 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе в Раменском городском округе и в районе МНПЗ.

Впоследствии мэр города Сергей Собянин заявил, что из-за падения одного из уничтоженных дронов на территории предприятия было повреждено отдельно стоящее техническое помещение. Здесь зафиксировали локальное возгорание.

На место происшествия сразу направили сотрудников экстренных служб. Пожару присвоили второй номер сложности.

Ранее в сети появилось видео с возгоранием на МНПЗ.

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