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На Камчатке нашли фрагменты пропавшего вертолета Ми-8

МЧС: спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8

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Телеграм-канал «Масс Медиа Камчатка»

Сотрудники экстренных служб нашли вертолет Ми-8, который пропал в Камчатском крае. Об этом пишет Telegram-канал Kamchatka_life.ru.

По предварительной информации, воздушное судно потерпело крушение.

«Сообщается, что борт сгорел», — говорится в публикации.

При этом пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале заявила, что специалисты обнаружили только обломки Ми-8. Как рассказали в ведомстве, фрагменты вертолета находятся на высоте 900 метров недалеко от места, с которого экипаж в последний раз выходил на связь.

В свою очередь представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил об улучшении погодных условий в зоне поиска воздушного судна. Из заявления, опубликованного в его Telegram-канале, следует, что к месту исчезновения вертолета вылетел Ми-8 «Камчатского авиационного предприятия». Направленный до этого самолет Ан-26 вернулся в аэропорт.

31 августа в Камчатском крае пропал Ми-8, следовавший по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Вертолет исчез с радаров через пять минут после вылета. На борту воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа.

Ранее в сети опубликовали список из 20 людей, находившихся на борту пропавшего Ми-8.

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