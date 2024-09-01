В Якутии мужчина в камуфляжной форме с обрезом ворвался в дом соседей

В Кобяйском районе Якутии местный житель выстрелил в соседа из обреза и вынес из его дома деньги и черную икру. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел в поселке Сангар, в полицию поступил звонок от местного жителя, который сообщил о звуках стрельбы. Прибывшие на место правоохранители обнаружили по указанному адресу 51-летнего мужчину с огнестрельным ранением и его 53-летнюю жену с гематомами на лице.

По словам пострадавших, утром к ним постучался мужчина, он представился работником администрации. Открыв двери, женщина увидела незнакомца в камуфляжной форме и в маске-респираторе, который оттолкнул ее и нанес удар трубой по голове. На шум вышел муж, между мужчинами началась потасовка, в ходе которой злоумышленник выстрелил в хозяина квартиры из обреза.

Грабитель заставил женщину положить в пакет два золотых кольца, деньги, черную осетровую икру, схватил охотничье ружье, стоявшее в доме, и скрылся.

Спустя сутки правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нападении, им оказался 56-летний судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело о разбое. В ходе обыска в доме злоумышленника были найдены и изъяты обрез охотничьего ружья, патроны, два комплекта камуфляжной формы.

Ранее в Иркутской области мужчина устроил стрельбу в магазине.