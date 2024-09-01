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Три московских аэропорта вернулись к обычной работе после введений ограничений

Росавиация: из-за ограничений в аэропортах московского региона задержали 74 рейса

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Аэропорты Москвы работают штатно после вводившихся ограничений. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения ввели во «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском». Уже с 9:05 воздушные гавани вернулись к обычной работе.

Кореняко добавил, что во время действия ограничений на запасные аэродромы направили 43 воздушных судна. На вылет задерживали в общей сложности 74 рейса.

Ночью и утром 1 сентября в Москве и области несколько раз срабатывали системы противовоздушной обороны (ПВО). Всего средства защиты сбили 10 дронов, летевших к российской столице. Один из беспилотников уничтожили в районе МНПЗ, остальные — в Раменском городском округе и иных частях региона.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что отдельно стоящее техническое помещение на территории МНПЗ получило повреждения в результате падения сбитого дрона.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что огнеборцы направляются к МНПЗ в связи с получением информации о пожаре на заводе.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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