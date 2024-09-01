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В Татарстане поезд сбил женщину с младенцем в коляске

В Татарстане мать с младенцем попали под поезд

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Телеграм-канал «Центральное МСУТ СКР»

В республике Татарстан женщина с ребенком в коляске переходила железнодорожные пути и оказалась под колесами поезда. Об этом сообщает Центральное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вблизи железнодорожной станции Сосновый Бор. Пострадавшую спасти не удалось, годовалого ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. Подробности о его состоянии неизвестны.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи планируют провести ряд экспертиз, изучить обстоятельства. По результатам проверок будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц железной дороги.

До этого сообщалось, что в Амурской области трое мужчин попали под грузовой поезд. Машинист заметил, что по путям идут три молодых человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось. Двое мужчин оказались под колесами поезда, их спасти не смогли, третий успел отскочить. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, мужчины были в нетрезвом состоянии.

Ранее в Рубцовске 16-летний байкер попал под поезд.

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