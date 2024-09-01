К поискам пропавшего на Камчатке вертолета подключили Ан-26

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) подключило к поискам вертолета Ми-8, пропавшего в Камчатском крае, самолет Ан-26. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

По его словам, самолет направили из парка «Камчатского авиационного предприятия». Экипаж Ан-26 будет осуществлять радиотехнический поиск исчезнувшего вертолета.

«Наряду с силами МЧС РФ в районе поиска также продолжает работу наземная группа из состава подведомственного агентству ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база», — добавил представитель Росавиации.

31 августа в Камчатском крае пропал Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка.

Сразу после исчезновения вертолета в регионе началась поисково-спасательная операция, которая продолжается уже второй день. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что сейчас в поисках участвуют 60 сотрудников экстренных служб. Кроме того, в осмотре местности задействовали 15 единиц специальной техники.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения Ми-8.