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К поискам пропавшего на Камчатке вертолета подключили Ан-26

Росавиация задействовала Ан-26 в поисках исчезнувшего на Камчатке вертолета

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) подключило к поискам вертолета Ми-8, пропавшего в Камчатском крае, самолет Ан-26. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

По его словам, самолет направили из парка «Камчатского авиационного предприятия». Экипаж Ан-26 будет осуществлять радиотехнический поиск исчезнувшего вертолета.

«Наряду с силами МЧС РФ в районе поиска также продолжает работу наземная группа из состава подведомственного агентству ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база», — добавил представитель Росавиации.

31 августа в Камчатском крае пропал Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка.

Сразу после исчезновения вертолета в регионе началась поисково-спасательная операция, которая продолжается уже второй день. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что сейчас в поисках участвуют 60 сотрудников экстренных служб. Кроме того, в осмотре местности задействовали 15 единиц специальной техники.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения Ми-8.

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