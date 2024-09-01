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Пожару на НПЗ в Москве понизили номер сложности

Номер сложности пожара на НПЗ в Капотне понизили с пятого до второго

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Номер сложности пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) понизили с пятого до второго. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Сложность пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе после атаки ударного дрона снижена с пятого номера до второго», — сказал собеседник агентства.

До этого мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что отдельно стоящее техническое помещение на территории МНПЗ получило повреждения в результате падения сбитого дрона.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что огнеборцы направляются к МНПЗ в связи с получением информации о пожаре на заводе.

Ночью и утром 1 сентября в Москве и области несколько раз срабатывали системы противовоздушной обороны (ПВО). Всего средства защиты сбили 10 дронов, летевших к российской столице. Один из беспилотников уничтожили в районе МНПЗ, остальные — в Раменском городском округе и иных частях региона.

Ранее власти сообщили об атаке беспилотников на Каширскую ГРЭС.

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