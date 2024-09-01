Во Внуково задержали несколько рейсов на фоне отражения атаки беспилотников

В столичном аэропорту Внуково на фоне отражения атаки беспилотников задержали несколько рейсов. Об этом следует из данных, представленных на онлайн-табло.

Был задержан вылет самолетов, направляющихся в Анталью, Стамбул, Ереван, Актау и Бодрум. Некоторым пассажирам придется ждать около трех часов.

На данный момент известно, по меньшей мере, об атаке двух беспилотников на столичный регион. Сначала мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении силами ПВО атаки дрона, летевшего в направлении столицы в районе Подольска.

Позже градоначальник сообщил, что второй за ночь беспилотник сбили на подлете к Москве.

Кроме того, в ночь на 1 сентября над Брянской областью сбили более 14 беспилотников. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду.