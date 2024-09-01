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В пяти селах Крыма из-за ливня подтопило дома

МЧС: непогода привела к локальным подтоплениям в пяти селах Крыма

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РИА Новости

Сход воды с полей стал причиной подтоплений домов и дворов в пяти селах Раздольненского района на северо-западе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону, передает РИА Новости.

«Оказались подтопленными 29 частных домовладений и 34 придомовые территории», — уточнили в сообщении.

Накануне жителей и гостей полуострова предупредили о сильных ливнях и шквалистом ветре.

По данным спасателей, на данный момент воду откачивали локально. Сейчас подтопленными остаются 29 придомовых территорий в селах Орловка, Соколы, Зимино, Каштановка, Красноармейское.

В середине августа десятки автомобилей россиян утонули в лужах и попали на видео. В Самаре в результате сильного дождя оказались затоплены целые улицы. Кадры с последствиями непогоды опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

До этого сообщалось, что сильные дожди ожидаются на юге европейской России, в Сочи есть риск образования смерча над морем.

Ранее исторический центр Севастополя и курортные зоны остались без света.

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