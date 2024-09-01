В пяти селах Крыма из-за ливня подтопило дома

Сход воды с полей стал причиной подтоплений домов и дворов в пяти селах Раздольненского района на северо-западе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону, передает РИА Новости.

«Оказались подтопленными 29 частных домовладений и 34 придомовые территории», — уточнили в сообщении.

Накануне жителей и гостей полуострова предупредили о сильных ливнях и шквалистом ветре.

По данным спасателей, на данный момент воду откачивали локально. Сейчас подтопленными остаются 29 придомовых территорий в селах Орловка, Соколы, Зимино, Каштановка, Красноармейское.

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