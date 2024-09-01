Второй за ночь беспилотник сбили на подлете к Москве

Российские средства ПВО уничтожили еще один дрон, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Еще один дрон, летевший на Москву, средства ПВО уничтожили около часа назад.

Кроме того, в ночь на 1 сентября над Брянской областью сбили более 14 беспилотников. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также несколько беспилотников были сбиты в Липецкой области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях, направлявшихся к Белгороду. В результате атак в городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, также загорелись три автомобиля.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил ПВО.