Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной силами ПВО атаке дрона, летевшего в направлении столицы. Он этом он написал в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — заявил мэр.

Собянин уточнил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений не зафиксировали. Никто из местных жителей не пострадал.

Накануне в Новой Москве нашли обломки крупного украинского дрона. По информации Telegram-канала Shot, обломки дрона нашли в акватории реки Моча и на ее берегу в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Роднево». В материале подчеркивается, что ширина фрагментов составляет 1,5 метра.

21 августа министерство обороны РФ заявило, что в небе над Московской областью были уничтожены 11 украинских БПЛА. Комментируя ситуацию, мэр российской столицы Сергей Собянин назвал действия ВСУ одной из самых масштабных попыток атаковать город за все время с начала боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в правительстве Москвы рассказали о ежедневных атаках дронов на столицу.