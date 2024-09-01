В Волгограде более 30 человек застряли на аттракционе

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха 36 человек застряли на высоте на недавно открывшемся аттракционе «Седьмое небо». Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

В ведомстве сообщили, что остановка произошла из-за резкого скачка напряжения в электросетях. Сейчас на месте находятся спасатели, представители парка и сотрудник китайской компании-изготовителя Beston. Администрация парка заверила, что жизни и безопасности посетителям аттракциона ничего не угрожает.

Аттракцион «Седьмое небо» запустили 24 августа 2024 года. Его высота составляет 50 метров. Перед запуском безопасность системы проверили специалисты из Китая и сотрудники парка. Аттракцион может вместить одновременно 36 человек.

В администрации парка рассказали изданию «Волгоград онлайн», что на аттракционе посетители фиксируются в креслах с помощью регулируемого пояса и прижимной планки, которую можно отстегнуть только специальным ключом. Каждое сиденье прикреплено к высотной конструкции с помощью восьми цепных тросов, изготовленных из материала, используемого в ракетостроении.

Ранее сообщалось, что у 80% аттракционов в РФ превышен допустимый срок службы.