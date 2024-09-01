Большинство родителей предпочитают школы с углубленным изучением технических дисциплин

Треть (38%) родителей при выборе жилья ориентируются на школы с углубленным изучением технических дисциплин (IT, инженерия, математика). Это демонстрирует растущий интерес к образовательным направлениям, связанным с наукой и технологиями, при принятии решений о покупке недвижимости, показало исследование Regions Development, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лингвистическая школа с углубленным изучением иностранных языков была выбрана 25% респондентов, что делает ее вторым по популярности профилем.

Гимназия с гуманитарным уклоном, включающая литературу, историю и обществознание, оказалась интересной для 15% опрошенных.

Спортивные школы привлекли 9% респондентов. 6% участников выбрали школы, специализирующиеся на искусстве и творчестве, таких как музыка, изобразительное искусство и театр.

Школы с углубленным изучением естественных наук, таких как физика, химия и биология и школы с экологической направленностью получили 4% и 3% соответственно.

Эти результаты показывают явное предпочтение семей к образовательным направлениям, ориентированным на современные научные и технологические навыки.

Результаты опроса показали интересные различия в предпочтениях между мужчинами и женщинами при выборе жилья рядом со школой. Среди опрошенных мужчин 40% указали, что для них наибольшее значение имеет школа с углубленным изучением технических дисциплин, включая IT. Женщины также проявляют интерес к этому профилю, однако их доля составила 36%. Лингвистическая школа с углубленным изучением иностранных языков оказалась более популярной среди женщин, получив 26% голосов, в то время как среди мужчин этот профиль выбрали 24%.

Разница также наблюдается в предпочтении гуманитарного уклона: 16% женщин предпочитают гимназии с классическим гуманитарным образованием, тогда как среди мужчин этот вариант выбирают 14%. Спортивные школы более популярны у мужчин (12%), чем у женщин (9%). Школы, специализирующиеся на искусстве и творчестве, не так востребованы у мужчин (5%) по сравнению с женщинами (8%).

Естественнонаучные школы привлекают 4% женщин и 3% мужчин, в то время как экологические школы интересны 2% мужчин и 1% женщин. Эти данные подчеркивают, что хотя общие предпочтения по образовательным профилям остаются стабильными, есть определенные различия в интересах между полами, что может быть полезно при планировании новых проектов.

Разбивка результатов опроса по возрастным группам выявила интересные тенденции в предпочтениях родителей при выборе жилья рядом со школой. Наиболее значительное внимание к школам с углубленным изучением технических дисциплин (инженерия, математика, IT) проявляют респонденты в возрасте 25-34 лет, для которых этот профиль является наиболее привлекательным и получил 42% голосов. В возрастной группе 35-44 лет этот профиль также популярен, но его выбрали 35% опрошенных. Для респондентов в возрасте 45-54 лет интерес к техническим программам составил 30%, а среди тех, кому более 55 лет, этот профиль оказался наиболее привлекательным лишь для 23%.

Лингвистические школы с углубленным изучением иностранных языков вызывают особый интерес у людей в возрасте 35-44 лет, где этот профиль был выбран 28% респондентов. В возрастной группе 25-34 лет лингвистические школы также остаются популярными, их выбрали 23% опрошенных. Участники старшего возраста проявляют такой же интерес: 26% в возрасте 45-54 лет и 20% среди тех, кто старше 55 лет.

Гимназии с гуманитарным уклоном привлекают равное внимание у респондентов всех возрастных групп, но с небольшой разницей. По 16% респондентов в возрасте 25-34 лет и старше 55 лет, 15% в возрасте 35-44 лет предпочитают этот профиль, в то время как среди тех, кто старше, этот показатель несколько снижен: 13% у группы 45-54 лет.

Спортивные школы интересуют людей старшего и младшего возраста: по 11% респондентов выбрали этот профиль. Среди участников возрастной группы 45-54 лет этот вариант предпочитают 9%, в то время как среди 35-44 лет и 25-34 лет показатели составляют 10% и 11% соответственно.

Школы с творческим уклоном наиболее популярны у старшей возрастной группы (12%), а наименее — у младшей (3%). Школы с программой углубленного изучения естественных наук (физика, химия, биология) наиболее популярны в старших группах: 9% у респондентов 45-54 лет и 11% у тех, кто старше 55 лет. Экологические программы привлекают меньший интерес, но в возрастной группе 45-54 лет и старше 55 лет наблюдается заметное предпочтение к экологическим школам (7%).

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