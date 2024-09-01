Россияне считают футбол самым популярным и эффектным видом спорта

По данным опроса аналитического центра A2:Research, самым эффектным и популярным, по мнению российских поклонников спорта, оказался футбол (39%), на втором месте — хоккей (30%), а на третьем — смешанные единоборства (21%). Свыше половины опрошенных признались, что тратят на спортивные шоу и трансляции до 10 тысяч рублей ежемесячно. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Хоть у россиян и сохраняется доступ к трансляциям мировых чемпионатов и турниров, 38% считают, что наиболее интересное спортивное шоу проходит именно в России. Еще 30%, напротив, выбирают Европу. Американские трансляции предпочитают 13% опрошенных, азиатские — 10%, меньше всего респонденты наблюдают за африканскими шоу — 9%.

Половина респондентов заявляет о том, что у них есть любимая команда или спортсмен. При этом 91% опрошенных уверены, что без объекта поддержки они не смогут получить удовольствие от просмотра спортивных событий. Чаще всего «любимчики» (команды или индивидуальные спортсмены) встречаются у среди поклонников футбола (42%), хоккея (32%) и бокса (7%).

Несмотря на возможные проигрыши любимой команды или спортсмена, для 71% опрошенных просмотр спортивных трансляций приносит исключительно положительные эмоции. Зрелищные спортивные мероприятия чаще всего вызывают у поклонников спорта адреналин (59%), веселье (47%) и азарт (42%). В топ-5 самых «эмоциональных» видов спорта, по мнению респондентов, вошли футбол (39%), хоккей (30%), смешанные единоборства (21%), автогонки (17%) и баскетбол (15%).

Расходы россиян на спорт не ограничиваются поддержкой любимых спортсменов и оплатой трансляций. Только 21% опрошенных совсем не тратят деньги на просмотры игр/событий. О постоянных расходах заявляет половина респондентов, а периодических — 29%. Чаще всего траты касаются походов в бары/рестораны для просмотра выбранных событий (59%), покупки необходимых трансляций (20%) и еды (18%). Свыше половины опрошенных тратят на спортивные шоу не более 10 тысяч рублей ежемесячно, 13% — от 10 до 20 тысяч рублей, а 12% от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее выяснилось, что более половины россиян играют в видеоигры каждый день.