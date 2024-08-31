Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Лондоне начался пожар после серии взрывов на съемках

Daily Mail: в Лондоне начался пожар после взрывов на съемках возле стадиона O2

close
соцсети

В Лондоне начался пожар после взрывов на съемках возле стадиона O2. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Пожар начался после контролируемого взрыва, который оказался масштабнее, чем планировалось, из-за чего пламя распространилось на соседний склад на Собачьем острове. На место пожара прибыли пожарные. К борьбе с огнем привлекли 25 пожарных и четыре единицы техники. В результате взрыва загорелись фургон съемочной группы «Би-Би-Си» World News и полицейский автомобиль.

До этого издание писало о взрывах возле стадиона. Местные жители предпологали, что причиной громких звуков мог быть теракт. Над местом взрыва на берегу Темзы поднялись черные клубы дыма, которые видно с большого расстояния.

Стадион О2 является третьим по величине в Великобритании. Его вместимость составляет 20 тыс. человек.

Ранее вертолет с премьером Армении Пашиняном экстренно сел на стадионе в Ванадзоре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами