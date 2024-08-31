В Лондоне начался пожар после серии взрывов на съемках

В Лондоне начался пожар после взрывов на съемках возле стадиона O2. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Пожар начался после контролируемого взрыва, который оказался масштабнее, чем планировалось, из-за чего пламя распространилось на соседний склад на Собачьем острове. На место пожара прибыли пожарные. К борьбе с огнем привлекли 25 пожарных и четыре единицы техники. В результате взрыва загорелись фургон съемочной группы «Би-Би-Си» World News и полицейский автомобиль.

До этого издание писало о взрывах возле стадиона. Местные жители предпологали, что причиной громких звуков мог быть теракт. Над местом взрыва на берегу Темзы поднялись черные клубы дыма, которые видно с большого расстояния.

Стадион О2 является третьим по величине в Великобритании. Его вместимость составляет 20 тыс. человек.

Ранее вертолет с премьером Армении Пашиняном экстренно сел на стадионе в Ванадзоре.