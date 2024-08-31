В Харькове произошел взрыв

Взрыв зафиксировали в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Взрыв в городе. Будьте осторожны», — написал он.

Подробностей происшествия он не рассказал.

Сейчас в Харьковской области звучит воздушная тревога.

Накануне о взрыве в Харькове сообщил Telegram-канал РБК-Украина. Терехов уточнил, что взрыв произошел в центральной части Харькова.

До этого координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар в Кривом Роге Днепропетровской области Украины по складу с боекомплектами для украинских военных.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.