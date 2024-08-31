Инцидент с Ми-8 на Камчатке поставили на контроль в центральном аппарате СК

Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с вертолетом Ми-8 в Камчатском крае поставили на контроль в центральном аппарате СК России. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

Отмечается, что СК возбудил уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

31 августа в Камчатском крае исчез вертолет Ми-8, на борту которого находились трое членов экипажа и 19 пассажиров. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. На месте происшествия началась поисковая операция.

Как рассказал губернатор региона Владимир Солодов, после пропажи Ми-8 сотрудники экстренных служб совершили облет территории на собственном вертолете. Однако из-за плохой погоды он не дал никаких результатов. Тогда в осмотре местности задействовали наземную группировку спасателей. По информации экстренных служб, экипаж Ми-8 пропал с радаров уже на пятой минуте после вылета.

Ранее в сети опубликовали список из 20 людей, которые находились на борту исчезнувшего в Камчатском крае вертолета.