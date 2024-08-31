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Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрип-клубов

Mash: напавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной бизнесмена

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Shutterstock

Банда вооруженных мужчин, которые совершили нападение в Подмосковье на свадебный автобус, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Вооруженные мужчины из банды на Infiniti, напавшие на свадебный автобус в Подмосковье, оказались секьюрити бизнесмена Евгения Храпова», — говорится в сообщении.

По данным канала, бизнесмен владеет крупной сетью стрип-клубов и караоке в Москве. По данным Mash, мужчина ехал за автомобилем и в момент инцидента наблюдал за происходящим из своего авто.

Как пишет источник, охрана бизнесмена обстреляла праздничную процессию из травматического оружия и скрылась. Полицейские бросились вслед и задержали четверых злоумышленников в кальянном заведении на улице Талсинской в Щелкове.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в подмосковном Щелкове. Четверо вооруженных мужчин напали на свадебный микроавтобус. Злоумышленники ехали на внедорожнике Infiniti и решили, что водитель автобуса их подрезал. В отместку они начали бить стекла и открыли огонь из травматического оружия, в результате чего пострадали несколько человек, в том числе дети. Подробности о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее гостья рассказала о пострадавших от обстрела свадебного автобуса в Щелкове.

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