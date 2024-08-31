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В домах напавших на свадебный автобус в Щелково прошли обыски

СК: у подозреваемых в нападении на свадебный автобус в Щелково прошли обыски

У троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково прошли обыски. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Сообщается, что сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения. Возбуждено по ч. 2 ст. 213 (хулиганство), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

В пятницу, 30 августа четверо мужчин на внедорожнике Infiniti напали на свадебный микроавтобус в Щелкове. Они утверждают, что автобус их подрезал. Злоумышленники разбили окно машины, обстреляли ее и попытались достать людей из салона.

Позднее нападавшие были задержаны — сразу после инцидента они направились в кальянную. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Газета.Ru» выяснила, что автомобиле Infiniti, на котором передвигались задержанные, числится более 1730 штрафов.

Ранее гостья рассказала о пострадавших от обстрела свадебного автобуса в Щелково.

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