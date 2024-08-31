В Белгородской области четыре населенных пункта подверглись ударам дронов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что четыре населенных пункта региона подверглись атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Белгородском районе в селе Толоконное FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавшую женщину с осколочным ранением скорая помощь доставила в больницу Белгорода.

В селе Отрадное дрон также ударил по автомобилю — машина сгорела. В селе Устинка пробита кровля после атаки дрона. В селе Дунайка Грайворонского городского округа выбиты окна дома после атаки БПЛА.

До этого Гладков сообщил, что украинские войска в четвертый раз за день нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области.

30 августа ВСУ атаковали Белгород. Ранения получили 37 жителей, в том числе шесть детей. Всех доставили в медучреждения. Как рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, семь пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что МИД РФ намерен обратиться к международным структурам после атаки ВСУ на Белгород.